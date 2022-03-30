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Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler!
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13 yaşındaki kız öğrenci hemcinsleri tarafından darp edildi

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız öğrenci hemcinsleri tarafından darp edildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler!
13 yaşındaki kız öğrenciyi darp ettiler!
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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, aynı yaşta olduğu hemcinsleri tarafından darp edildi. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 hemcinsinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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