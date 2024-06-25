Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 13 yaşındayken başlayan hobisiyle evini kaktüs bahçesine çevirdi

        13 yaşındayken başlayan hobisiyle evini kaktüs bahçesine çevirdi

        Osmaniye'de 13 yaşında hediye edilen bir çiçekle hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan 61 yaşındaki Yunus Gedik, 48 yılda 60'tan fazla kaktüs ve 35'e yakın da sukulent yetiştirdi. Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yunus Gedik, 13 yaşındayken komşusunun bahçesinde gördüğü çiçeklerden etkilenerek, evlerinin bahçesine hediye edilen bir kök kaktüs dikti.

        2

        Zamanla bu merakı hobiye dönüşen Gedik, farklı şehirlerden aldığı kaktüs çeşitlerini evlerinin bahçesine dikmeye başladı.

        3

        Geçen 48 yıllık zamanda 60 kaktüs, 35’e yakın da dikensiz tür sukulent yetiştiren Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor.

        4

        Gedik, "Bu kaktüs ve çiçek sevdasına 13 yaşında başladım. Yaşlı bir amcamızın yanına gitmiştim, çiçeklerle uğraşıyordu, benim de hoşuma gitmişti. O zaman bana bir kaktüs vermişti ve onunla başlamıştım. 48 yıldan bu yana da yetiştirmeye devam ediyorum.

        5

        Gittiğim şehirlerde bende olmayan kaktüs ve çiçeklerden mutlaka alır getirir ve bahçemde yetiştiririm. Geçen zaman zarfında bu duruma geldim. Kaktüslerim aşırı büyüttüğüm için değişik bir görünüm kazandılar. Bazı kaktüslerim çok fazla geliştiği için ağaç kaktüs olarak görünüme kavuştu" dedi.

        6

        "İNSANA MUTLULUK VERİYOR"

        Kaktüsleri için güvercin gübresi kullandığını söyleyen Yunus Gedik, "Hiçbir zaman kaktüslerime dışarda satılan vitaminlerden vermedim. Kendi toprağımı kendim hazırlıyorum. Hiç hazır toprak almadım. Dışarıdan gelip benden toprak isteyenler oluyor onlara da zevkle veriyorum.

        7

        Bu benim için güzel bir hobi. Buradaki ortama girdiğim zaman, bunlara baktığım ilgilendiğim zaman bana bir huzur bir mutluluk geliyor. İnsanın stresi siniri burada bitiyor" diye konuştu.

        8

        "BAHÇEME ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

        Bahçesinde 60 türe yakın kaktüs ve 35 çeşit de sukulent olduğunu ifade eden Gedik, "Bunların haricinde evin içerisinde beslediğim kaktüslerim de var. Bunlar ufak olduğu için içeride büyütüyorum. Bahçeme dışarıdan çok büyük ilgi var. Hiç ummadığım görmediğim kişiler geliyor ve geziyor. Hatta bu sokağa artık kaktüslü sokak diyorlar.

        9

        Çok güzel bir ilgi oluyor. Fotoğraf çektirmek için gelenler oluyor. Hiçbir zaman da bir maddi beklentim olmadı. Hatta gelenlere kaktüslerden hediye ediyorum. Sadece annem ve babam için bir dua etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

        10
        #kaktüs bahçesi
        #Osmaniye
        #Yunus Gedik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor