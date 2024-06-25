13 yaşındayken başlayan hobisiyle evini kaktüs bahçesine çevirdi
Osmaniye'de 13 yaşında hediye edilen bir çiçekle hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan 61 yaşındaki Yunus Gedik, 48 yılda 60'tan fazla kaktüs ve 35'e yakın da sukulent yetiştirdi. Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yunus Gedik, 13 yaşındayken komşusunun bahçesinde gördüğü çiçeklerden etkilenerek, evlerinin bahçesine hediye edilen bir kök kaktüs dikti.
Zamanla bu merakı hobiye dönüşen Gedik, farklı şehirlerden aldığı kaktüs çeşitlerini evlerinin bahçesine dikmeye başladı.
Geçen 48 yıllık zamanda 60 kaktüs, 35’e yakın da dikensiz tür sukulent yetiştiren Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor.
Gedik, "Bu kaktüs ve çiçek sevdasına 13 yaşında başladım. Yaşlı bir amcamızın yanına gitmiştim, çiçeklerle uğraşıyordu, benim de hoşuma gitmişti. O zaman bana bir kaktüs vermişti ve onunla başlamıştım. 48 yıldan bu yana da yetiştirmeye devam ediyorum.
Gittiğim şehirlerde bende olmayan kaktüs ve çiçeklerden mutlaka alır getirir ve bahçemde yetiştiririm. Geçen zaman zarfında bu duruma geldim. Kaktüslerim aşırı büyüttüğüm için değişik bir görünüm kazandılar. Bazı kaktüslerim çok fazla geliştiği için ağaç kaktüs olarak görünüme kavuştu" dedi.
"İNSANA MUTLULUK VERİYOR"
Kaktüsleri için güvercin gübresi kullandığını söyleyen Yunus Gedik, "Hiçbir zaman kaktüslerime dışarda satılan vitaminlerden vermedim. Kendi toprağımı kendim hazırlıyorum. Hiç hazır toprak almadım. Dışarıdan gelip benden toprak isteyenler oluyor onlara da zevkle veriyorum.
Bu benim için güzel bir hobi. Buradaki ortama girdiğim zaman, bunlara baktığım ilgilendiğim zaman bana bir huzur bir mutluluk geliyor. İnsanın stresi siniri burada bitiyor" diye konuştu.
"BAHÇEME ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"
Bahçesinde 60 türe yakın kaktüs ve 35 çeşit de sukulent olduğunu ifade eden Gedik, "Bunların haricinde evin içerisinde beslediğim kaktüslerim de var. Bunlar ufak olduğu için içeride büyütüyorum. Bahçeme dışarıdan çok büyük ilgi var. Hiç ummadığım görmediğim kişiler geliyor ve geziyor. Hatta bu sokağa artık kaktüslü sokak diyorlar.
Çok güzel bir ilgi oluyor. Fotoğraf çektirmek için gelenler oluyor. Hiçbir zaman da bir maddi beklentim olmadı. Hatta gelenlere kaktüslerden hediye ediyorum. Sadece annem ve babam için bir dua etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.