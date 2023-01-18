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Haberler Gündem 13 yıldır sokak sokak gezip kedi ve köpek besliyor
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Okul servisi şoförü, 13 yıldır sokak sokak gezip kedi ve köpek besliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul servisi şoförü Mazlum Serim, farklı noktalara mama bırakıp, kedi ve köpekleri besliyor. 13 yıldır sokak hayvanlarına bakıp, maaşının büyük bir kısmını mama için ayıran Serim, "Kış ayı geldi ve havalar soğudu. Bu hayvanlar, kışın 17-18 saat yemek yemedikleri zaman donarak ölebiliyor. Donarak ölen birçok hayvana denk geldim" dedi

13 yıldır sokak sokak gezip kedi ve köpek besliyor
DHA

Şırnak'ta okul servisi şoförü Mazlum Serim (33), insanlara hayvan sevgisi aşılamak için Cizre ilçesinin farklı noktalarına mama bırakıp, kedi ve köpekleri besliyor. 13 yıldır sokak hayvanlarına bakan Serim, maaşının büyük bir kısmını mama için ayırıyor. Belirlediği 20 noktaya mama bırakan Serim'e, hayvanseverler ise sosyal medya üzerinden mama desteği sağlıyor.

"SOSYAL MEDYADA MAMA KUMBARASI AÇTIM"

Cizre'nin özellikle kışın soğuk olduğunu ve hayvanların bu şartlar altında zorlandığını belirten Mazlum Serim, "Hayvan beslediğim için benimle tokalaşmak istemeyen, arabama binmek istemeyen insanlar oldu. Arabamızın camını kıranlar, lastiklerimizi patlatanlar oldu. Maalesef, böyle kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Fakat hayvanlar sayesinde, hiç tanımadığım insanları da tanıdım. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Çok güzel bir duygu. Sosyal medyada mama kumbarası açtım. Mama kumbarasından gelen destekleri var ama yetmiyor" dedi.

"DONARAK ÖLEN BİRÇOK HAYVANA DENK GELDİM"

Küçüklüğünde annesinin sokak hayvanlarını beslediğini, bu alışkanlığı başkalarına da aktarmak istediğini anlatan Serim, "İnsanların kalbine dokunmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluruz ve arkamızda çok güzel bir iz, çocuklarımıza da onurlu bir miras bırakırız. Kış ayı geldi ve havalar soğudu. Bu hayvanlar, kışın 17-18 saat yemek yemedikleri zaman donarak ölebiliyor. Donarak ölen birçok hayvana denk geldim. İnsanlar, yemek artıklarını kapı önlerine, köşe başlarına bırakırlarsa; en azından oradan geçen bir hayvanın karnını doyurabilir. Zor şartlar altındaki kedi ve köpekler için kulübeler yapabilirler. Bu, çok zor bir şey değil" diye konuştu.

"SOKAK SOKAK GEZİP, HAYVANLARA YARDIM EDİYORUZ"

7'nci sınıf öğrencisi Zeliha Nisa Ekin (12) de hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, "Bir sürü köpeğim vardı, zehirlendiler. Köpeklerim zehirlendiğinde, Cizre'de herkesi aradık. Kimse gelmedi. Mazlum Ağabeyi aradık, bize yardımcı oldu. Veteriner gönderdi, Mazlum Ağabey ile öyle tanıştık. Onunla gelmeye başladım. Besleme yapıyoruz. Köpekleri bayağı seviyorum. İnşallah herkes böyle olur. Yaşıtlarıma, büyüklerime, hepsine bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Mazlum Serim'in yeğeni Nisanur Acay (11) ise hayvan beslediği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Dayım sokak hayvanlarına yardım ediyor. Ben de bunu gördüm ve çok sevindim. Ona yardım ediyorum. Sokak sokak gezip, hayvanlara yardım ediyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Herkesin yapmasını istiyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yaptığım işten çok mutluyum" diye konuştu.

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