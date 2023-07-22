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        Haberler Gündem 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girebilirim? En düşük puanla tercih nasıl yapılır?

        130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla "320, 330, 340, 350, 360 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu puan aralığında üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırması yapıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 10:26
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        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Sınav katılımcıları sonuçların açıklanması ile "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girebilirim? En düşük puanla tercih nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

        Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

        130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

        YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200puanla alım yapan2 yıllık ve 4 yıllıküniversite taban puanları araştırmalara başlandı.

        Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

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        2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

        YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

        2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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