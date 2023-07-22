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YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI? Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200puanla alım yapan2 yıllık ve 4 yıllıküniversite taban puanları araştırmalara başlandı. Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

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2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU? 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak. YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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