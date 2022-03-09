DHA

Elazığ'da yaşayan maden mühendisi Nusret Çoban, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 20 yılda 200 fosil ve maden cevheri topladı. İş yerinin bir bölümünü müze haline getirip topladığı fosilleri sergileyen Çoban'ın bulduğu 130 milyon yaşında olan 'La Mellia' adındaki fosil dikkat çekiyor.

DHA'nın haberine göre müzeyi vatandaşlar ve öğrenciler de ziyaret ederken Çoban, Elazığ'da uluslararası standartlarda yer altı bilimleri müzesi kurarak maden kültürünü aşılamayı ve cevherlerin zenginleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

'200 FOSİL VE MADEN CEVHERİ VAR'

Maden mühendisi Çoban, 6 yılı faal olmak üzere 20 yıldır fosil ve madenleri toparlamaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Büromuzda küçük bir müze kurarak vatandaşlarımıza maden, jeoloji ve jeofizik mühendislerimize tanıtıyoruz. Zaman zaman lisede okuyan kardeşlerimizi de buraya davet ederek onlara da madenciliği ve madenleri anlatıyoruz. Çok memnun ayrıldıklarını görüyorum. Bizim burada hedefimiz uluslararası standartlarda 1 ile 3 arasında gidebilecek yeraltı bilimleri müzesini burada kurmak ve insanlarımıza faydalı olmak.

Burada 200 çeşit fosilimiz ve maden cevheri var. Fosil çeşitlerimiz giderek çoğalıyor. Ülkemizde olmayıp değişik ülkelerde olan fosilleri de getirmeye çalışıyoruz. Metalik madenlerimizin hemen hemen hepsini burada bulundurmaya çalışacağız. Yani buraya gelen bir kişi metalik madenler hakkındaki ne fikri varsa, neyi görmek istiyorsa hepsini görebileceği bir pozisyon oluşturacağız. Burada şu anda 50 çeşit metalik maden var.

Fosillerimiz içerisinde 'la mellia' diye tabir ettiğimiz bir fosilimiz var. Bu fosilimiz 130 milyon yaşında. En yaşlı olan fosilimiz bu. Bunun yanında 30-40-50-60 yıllık olan fosillerimiz de var. Bunların isimleri daha çok Latince anıldığı için halkımız çok bilmez. Burada görsel olarak gördükleri zaman bu 'la mellia'mış, bu 'hiporitez'miş diye tanıyacaklar. Bunların kullanım alanları, birleşimleri ve endüstriyel hammaddeler ile alakalı bir takım çalışmalar yapıyoruz."