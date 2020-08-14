Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yeni vaka sayısı 1243 oldu. 14 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU 14 AĞUSTOS 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca her akşam saat 20.00 civarında son 24 saate ait verilerin yer aldığı koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca 14 Ağustos koronavirüs tablosunu açıklar açıklamaz detaylar haberimizde yer alacak.

13 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

13 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." dedi.

5 BİN 912 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 245 BİN 635

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 66 bin 892 testten 1243'ü pozitif çıktı, 21 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 245 bin 635 oldu. Toplamda 5 bin 912 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 647 olurken, toplamda 228 bin 57 hasta da iyileşti.

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KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 21 MİLYONU GEÇTİ! CAN KAYBI 751 BİNİ AŞTI!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyonu geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 21 milyon 31 bin 94'e ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 5 milyon 404 bin 847 kişi Kovid-19'a yakalandı.

VAKA SAYISINDA ABD İLK SIRADA

AA'da yer alan habere göre ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 224 bin 876),Hindistan (2 milyon 459 bin 613),Rusya (907 bin 758),Güney Afrika (572 bin 865),Peru (498 bin 555),Meksika (498 bin 380),Kolombiya (422 bin 519),Şili (380 bin 34),İspanya (379 bin 799),İran (336 bin 324),İngiltere (313 bin 798),Suudi Arabistan (294 bin 519),Pakistan (286 bin 674),Bangladeş (269 bin 115),Arjantin (268 bin 574) ve İtalya (252 bin 235). Türkiye'de vaka sayısı 245 bin 635'e ulaştı.

CAN KAYBI 751 BİN 815 OLDU

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Almanya (222 bin 269),Fransa (209 bin 365),Irak (164 bin 227),Filipinler (147 bin 526),Endonezya (132 bin 816),Kanada (121 bin 28),Katar (114 bin 281) ve Kazakistan (101 bin 372)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 751 bin 815 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 13 milyon 830 bin 221 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 449 bin 46 aktif vaka bulunuyor.