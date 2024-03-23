14 araç birbirine girdi! 7 yaralı
Nevşehir'de, buzlanan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Nevşehir- Aksaray yolu 5'inci Etap TOKİ Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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