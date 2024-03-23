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        Haberler Gündem Güncel 14 araç birbirine girdi! 7 yaralı

        14 araç birbirine girdi! 7 yaralı

        Nevşehir'de, buzlanan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 01:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:16
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        14 araç birbirine girdi! 7 yaralı
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        Nevşehir- Aksaray yolu 5'inci Etap TOKİ Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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