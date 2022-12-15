14 Aralık reyting sonuçları merakla bekleniyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Çöp Adam ve Kuruluş Osman" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. İşte 14 Aralık reyting sonuçlarıyla iglili detaylar...

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