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Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada koronavirüs vakaları ile ilgili "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." demişti.

14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

14 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz burada yer alacak.

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye 32 bin 850 lira ceza uygulandı.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Koronavirüs Tanı Laboratuvarı" hizmete girdi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira idari ceza uygulandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli bir grup akademisyenin hazırladığı proje kapsamında, hastane atık suyunda Kovid-19 taraması gerçekleştirilecek.

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aylık süreçte maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 207 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu belirtti.

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Ereğli ilçesinde ise karantina kuralına uymadığı belirlenen 3 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sinop Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için planlanan yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleriyle başladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Boyuntaş köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye para cezası verildi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA YAŞANANLAR

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 milyon 920 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 487 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 3 bine, Hindistan'da 7 milyon 172 bine, Brezilya'da 5 milyon 96 bine ve Rusya'da 1 milyon 312 bine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarında tüm üye ülkelerin ortak kriterlere uyması için teklif hazırladı.

İspanya'da, Amerika kıtasının keşfine atfen yapılan ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad),salgın nedeniyle buruk kutlandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, salgında güçlü bir ikinci dalgayı yaşadıklarını ve tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu.

"Orta uyarı seviyesinin" ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "altı kişi kuralı" ile bar ve restoranların 22.00’den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Johnson, "yüksek uyarı seviyesinin" belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktardı.

"Çok yüksek uyarı seviyesinin" vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "dayanılmaz baskı" altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydeden Johnson, bu bölgelerde evde ve dışarda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barlar ve restoranların da kapalı olacağını açıkladı.

Yeni Zelanda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu uluslararası öğrencilerin ülkeye girişini, ilk etapta 250 doktora ve yüksek lisans öğrencisine izin vererek başlatacağını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vakaların artışı nedeniyle üniversitelerin geçici olarak uzaktan eğitime geçmesi kararı aldı.

Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının alımı için anlaşırken, Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor eyaletinde 14-27 Ekim, Sabah eyaletinde ise 13-26 Ekim'de kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını açıkladı.

Senegal'de yüzyıllar boyunca köle ticaretinin merkezi olan tarihi Goree Adası, Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Hırvatistan'da bugün itibarıyla kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC),Ruanda ve Kenya'da salgın dolayısıyla okullarda ara verilen eğitime kademeli olarak yeniden başlandı.