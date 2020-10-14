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14 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları: Milli Piyango Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba akşamı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor. Oyunseverler 14 Ekim Şans Topu çekilişini internet üzerinden izleyebiliyor. Şans Topu'nda 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin eden büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 14 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

14 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları: Milli Piyango Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Piyango İdaresi, geçtiğimiz günlerde şans oyunları ile ilgili birçok değişiklik yaptı. Şans Topu çekiliş sonuçları her Çarşamba saat 20.00'da açıklanıyor. Kuponlarını hazırlayanlar MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

14 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNLARI ÇEKİLİŞLERİ İÇİN TIKLA

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) dir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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