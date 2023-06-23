14 günde karnınızı düzleştirmenin 14 yolu!

Her öğüne acı yapraklı yeşil sebzelerle başlayın

Uzmanlardan ilk profesyonel ipucu olarak her öğüne acı yapraklı yeşilliklerle başlamak öneriliyor. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames, "Kalorileri çok düşük, açlığı azaltıyorlar ve lifleriyle sizi doldurmaya yardımcı oluyorlar, böylece öğünlerinizde daha az ağır şeyler yiyeceksiniz" diye açıklıyor. Siz farkına bile varmadan, kiloların erimeye başladığını göreceksiniz!

Acı yapraklı yeşillikler ayrıca sindirim enzimlerinizin akışını harekete geçirerek sindirime yardımcı olur, onları hazımsızlık, şişkinlik ve mide rahatsızlığına karşı mükemmel savaşçılar yapar ve düz bir karın elde etme çabalarınızı destekler. The Nutrition Twins, "Düz karın bonusu için, yemeğinize karahindiba yeşillikleri ile başlayın çünkü prebiyotik lifleri aynı zamanda mikrobiyomun sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacak ve bu da şişkinliği, gazı ve şişkin bir göbeği azaltacaktır" diye ekliyor.