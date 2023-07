14 günde karnınızı düzleştirmenin 14 yolu!

Diyetle göbek bölgenizi belirli bir süre içinde özel olarak hedeflemenin bir yolu olmasa da kilo verdiğinizde her yerden kilo verildiği için, karnınızın daha az şişkin ve şişkin hissetmesini sağlamak için şişkinlik giderme sürecine yardımcı olabilecek bazı uygulamalar vardır. GetNaked Nutrition'ın kurucusu ve Slim Down with Smoothies'in yazarı Laura Burak, "Vücudun diğer bölümlerinde olduğu gibi, karın bölgenizi hedeflemenin tek bir yolu yok çünkü hayatınızda tutarlı bir şekilde ayarlamanız gereken birçok farklı alan var, sihirli değnek yok ve sabır çok önemli." diyor.