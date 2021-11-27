2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 14. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir 0-0 Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU (27 KASIM)
YORUMLAR