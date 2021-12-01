2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 15. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte bu haftaki maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir 0-0 Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş 0-4 GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK 3-2 İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor 4-0 Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20:00 Göztepe 1-1 Fenerbahçe
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)
SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ
3 Aralık Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
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