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14. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 1 Aralık... Süper Lig 15. hafta maç programı...

Süper Lig'de 14. hafta da geride kaldı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada lider Trabzonspor zirvedeki yerini pekiştirirken diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetti. İşte oynanan son maçlar sonrası ligde görünüm ve önümüzdeki haftanın programı...

14. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 1 Aralık... Süper Lig 15. hafta maç programı...

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 15. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte bu haftaki maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir 0-0 Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş 0-4 GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK 3-2 İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor 4-0 Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20:00 Göztepe 1-1 Fenerbahçe

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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