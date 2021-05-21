Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

14 Haziran Pazartesi SHOW TV'de başlayacak "Kahraman Babam" dizisinden ilk tanıtım!

Show TV'de izleyici ile buluşacak olan, 10. Ev imzalı 'Kahraman Babam' dizisinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Duygu yüklü ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi 14 Haziran Pazartesi ekran yolculuğuna başlıyor.

14 Haziran Pazartesi SHOW TV'de başlayacak

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini göstererek aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanıyor. Tanıtımda Uğur'un (Görkem Sevindik),kızı Ömrüm'ü (Ebrar Alya Demirbilek) görmek için yaşadığı dramatik olaylar dikkat çekerken, itfaiyecilerin kurtarma çalışmaları nefesleri kesecek sahnelerin sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

'Kahraman Babam' 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

İşte 'Kahraman Babam'ın Tanıtımı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 129. bölüm 2. fragmanı yayında! Çukur 4. sezon 37. yeni bölümde neler olacak? Yamaç. ve Efsun..
TELEVİZYONÇukur 129. bölüm 2. fragmanı yayında!
Arka Sokaklar final mi yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman final yapacak? Final tarihi...
TELEVİZYONArka Sokaklar ne zaman final yapacak?
Son Yaz dizisi oyuncuları isimleri ve yaşları! Son Yaz dizisi konusu nedir? İşte Son Yaz oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar oyuncuları kim? Arka Sokaklar konusu ve dizinin karakterleri
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncuları kim?
Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim? İşte Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosu ve hikayesi
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro!
Güldür Güldür oyuncuları isimleri ne? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir?
Kırmızı Oda oyuncuları dizideki ve gerçek isimleri! İşte konuk oyuncularıyla Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKırmızı Oda oyuncuları kimler?
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 21 Mayıs bugün Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI!
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim kazandı?
İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir?
TELEVİZYONİntikam filmi oyuncuları kimler?