Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini göstererek aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanıyor. Tanıtımda Uğur'un (Görkem Sevindik),kızı Ömrüm'ü (Ebrar Alya Demirbilek) görmek için yaşadığı dramatik olaylar dikkat çekerken, itfaiyecilerin kurtarma çalışmaları nefesleri kesecek sahnelerin sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

'Kahraman Babam' 14 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

İşte 'Kahraman Babam'ın Tanıtımı;