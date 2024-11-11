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        Haberler Sağlık 14 Kasım Şekersiz Gün, var mısınız? | Sağlık Haberleri

        14 Kasım Şekersiz Gün, var mısınız?

        Türkiye Diyabet Vakfı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı kampanyada, 14 Kasım'ı "Şekersiz Gün" ilan etti. Diyabet hastalarının yanında olmak ve sağlığı korumak için o gün insanları şeker tüketmemeye çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:58
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        14 Kasım Şekersiz Gün, var mısınız?
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        Türkiye Diyabet Vakfı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü "14 Kasım Şekersiz Gün" olarak ilan ediyor.

        Vakıf, "Sağlığımızı korumak için şeker yemiyoruz" ve "Diyabetlilerin yanında olmak için şeker yemiyoruz" diyerek 14 Kasım'da insanları şeker tüketmemeye, "Var mısınız" diye çağırdı.

        DİYABET NEDİR?

        Diyabet, vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir (hiperglisemi).

        DİYABET NASIL ANLAŞILIR?

        Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır. AKŞ ölçümü 100-125 mg/dl olması gizli şeker (pre-diyabet) sinyalidir. AKŞ ölçüm sonucunun 126 mg/dl veya daha fazla olması diyabetin varlığını gösterir.

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        OGTT’de glikozdan zengin sıvı aldıktan 2 saat sonraki kan şekeri değeri önemlidir. İkinci saat kan şekeri ölçümü 140-199 mg/dl ise gizli şeker, 200 mg/dl veya daha yüksek ise diyabet tanısı konulur.

        TİP 1 DİYABET BELİRTİLERİ

        Tip 1 diyabet hastalığının belirtileri, çok idrar yapmak, sık idrara çıkmak, çok su içmek ve zayıflamak olarak sıralanabilir.

        Vücutta insülin yapılamadığı zaman, insülin hormonunun normalde sorumlu olduğu işlevler yapılamaz; yani glikoz hücreler tarafından enerji olarak kullanılamaz ve kanda birikir. Belli bir düzeyden sonra da böbreklerden idrar yoluyla şeker atılmaya başlar. İdrarla atılan şeker beraberinde suyu da sürükleyeceğinden kişi çok ve sık idrara çıkmaya başlar.

        İdrarla aşırı su kaybedilince aşırı su içme ihtiyacı duyulur.

        Öte yandan alınan gıdalardan yararlanamayan vücut hücreleri enerji kaynağı olarak depolardaki yağları yakıt olarak kullanmaya başlar ve kişi zayıflar.

        Bu belirtilerin ortaya çıkması için gereken süre, pankreas bezinin beta hücrelerindeki tahribatın miktarına ve yakım hızına bağlıdır.

        Tahribat haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca sürebilir. Tahribatın hızlı ve kısa sürede tamamlandığı durumda vücut enerji ihtiyacı için kendi proteinlerini ve yağlarını kullanmak zorunda kalır.

        Özellikle yağların aşırı yıkımıyla oluşan, keton cisimleri adı verilen son ürünler vücut için zararlı atıklardır, vücutta birikerek ketoasidoz denilen acil tabloyu meydana getirirler.

        Ketoasidozun belirtileri ise, karın ağrısı, hızlı solunum, aşırı halsizlik ve yorgunluktur. Böyle bir durumda derhal acil olarak hastaneye başvurmak gerekir.

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