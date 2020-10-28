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Trabzon'da 14 kişilik minibüste 30 kişi! 'Çalmadık kapı bırakmadık, çözüm yok'

Trabzon'da bir yolcu minibüsü içerisinde çekilen fotoğraf, koronavirüs salgınındaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Salgına aldırış etmeyen şoför, 14 kişilik minibüse 30 kişi aldı. Vatandaşlar, minibüs sıkıntısının giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, "Ulaşıma çözüm bulamadılar. Saat başı minibüs olunca ortaya bu manzara çıkıyor. CİMER’e, kaymakamlığa, şoförler odasına başvurduk. Bir sonuç alamadık" dedi

14 kişilik minibüste 30 kişi!
HABERTURK.COM

Trabzon'da bir yolcu minibüsü içerisindeki görüntü, koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan artışı gözler önüne serdi. Salgına aldırış etmeyen şoför, minibüsünü tıka basa doldurdu.

14 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 30 KİŞİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, dün Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde bir minibüste çekilen fotoğraf, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınındaki tehlikeyi ortaya koydu. Minibüste sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile yoktu. 14 kişinin oturduğu minibüste ayaktaki yolcularla birlikte 30 kişi vardı.

SEMT SAKİNLERİ ÇALMADIK BIRAKMADI

İşe yetişme derdinde olan semt sakinleri araç bulamayınca mecburen minibüse binmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Sarıtaş Mahallesi sakinleri minibüs sıkıntısının giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, "TOKİ konutlarını yaptılar, mahallenin kapasitesi arttı. Ulaşıma çözüm bulamadılar. Saat başı minibüs olunca ortaya bu manzara çıkıyor. CİMER'e, kaymakamlığa, şoförler odasına başvurduk. Bir sonuç alamadık. Biz de kaderimize razı geliyoruz" dediler.

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