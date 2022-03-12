Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtanısının etkisi tüm yurdu etkisi altına alırken il valilikleri tarafından gerekli önlemler alındı. Birçok İl Valiliği soğuk hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi tarihine kadar eğitime ara verirken Samsun'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kar tatili ilan edilmişti. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine, 14 Mart Pazartesi Samsun ve Trabzon'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Trabzon ve Samsun okul var mı yok mu? İşte, tüm detaylar...