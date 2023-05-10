14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi seçmek için sandık başına giderek oy kullanacak. YSK'nın açıklamasına göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışı oy kullanma işlemi ise tamamlandı. 3 milyon 416 bin seçmenden yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığı açıklandı.

2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır ve canlı olarak anbean aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında olacak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

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