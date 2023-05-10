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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile seçim sonuçları il il, ilçe ilçe anbean takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve genel seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamalarında olacak. 14 Mayıs seçimleri için en detaylı veriler, anlaşılır grafikler ve 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anlık ve canlı bilgilerle Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamalarında yerini alacak.

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  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi seçmek için sandık başına giderek oy kullanacak. YSK'nın açıklamasına göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışı oy kullanma işlemi ise tamamlandı. 3 milyon 416 bin seçmenden yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığı açıklandı. 

    2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır ve canlı olarak anbean aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında olacak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

    14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız
  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Sandığa Gitmeden Önce Nerede Oy Kullanacağınızı Öğrenin

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

    14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgenizi Unutmayın

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

    Cep Telefonuyla Kabine Girmeyin

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

    14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İzmir Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    Pusulaları Tek Zarfa Koyun

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

    14 Mayıs 2023 İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İl İl Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır?

    "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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