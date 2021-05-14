Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanları verdiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın takipçileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 14 Mayıs Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Gönül ve Yüksel Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 14 MAYIS 2021

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 87 puanla Yağnur oldu. Haftanın son çeyrek altınını kazanan gelin Yağnur oldu.