Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

14 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Vatandaşlar en güncel korona tablosunu merak ediyor. Koronavirüs vaka sayısı 12 binin altına düştü, 11 bin civarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yayınlanan en güncel korona vaka sayısına göre; Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

14 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

14 Mayıs koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24e yükseldi. İşte son dakika korovirüs gelişmeleri...

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Mayıs saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 777 bin 416, ikinci doz aşı 10 milyon 725 bin 843 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 503 bin 259 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 205 bin 4, Ankara'da 2 milyon 63 bin 746, İzmir'de ise 1 milyon 745 bin 287 doz olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle yürüttükleri mesaileri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Görevleri başında vatandaşlara bayram mesajları veren sağlık çalışanlarının videosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz Kovid-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle ve Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye, Kütahya'da ise 9 kişiye idari para cezası verildi.

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 394
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
İngiltere'de Hint varyantı alarmı! En çok 20-30 yaşlarında... - Haberler
SAĞLIKİngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye ...
Böbrek yetmezliği hastalarına " Covid-19 aşısını ihmal etmeyin" çağrısı
SAĞLIKBöbrek yetmezliği hastalarına "Covid-19 aşısı" ...
50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Korona virüs aşısı son durum
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Prof. Dr. Oğuztürk anlattı: Covid-19 mu, bahar alerjisi mi? - Haberler
SAĞLIKCovid-19 mu, bahar alerjisi mi?
Bakla Covid’e karşı bağışıklığı güçlendiriyor, ancak!
SAĞLIKFaydaları saymakla bitmiyor! Covid’e karşı...
Kritik uyarı! Kritik uyarı! Pandemi süreci tetikledi... Kalp hastalıklarını tetikliyor - Haberler
SAĞLIKKritik uyarı! Pandemi süreci tetikledi...
Covid-19'a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi - Haberler
SAĞLIKCovid-19'a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme ...
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması - Haberler
SAĞLIKBakan Varank'tan yerli aşı açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın'dan açıklama! Yüz yüze eğitimin sürmesi için hızlı test önerisi - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi: Yüz yüze eğitimin sürmesi için...