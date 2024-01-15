14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat! Reyting sonuçları

14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat! Reyting sonuçları

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Reyting sonuçları 14 Ocak Pazar akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazar akşamı ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 14 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: