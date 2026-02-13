Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlar: Sevgiliye, eşe, nişanlıya en güzel, resimli, duygusal, romantik Sevgililer Günü mesajları

        14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2026: Sevgiliye, eşe en güzel, resimli, duygusal Sevgililer Günü mesajları

        14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelmesiyle birlikte, resimli, duygusal, romantik Sevgililer Günü mesajları gündemdeki yerini aldı. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, kökeni itibarıyla Aziz Valentine'e dayandırılıyor. 14 Şubat sebebiyle, romantik Sevgililer Günü mesajları, duygusal Sevgililer Günü sözleri ve aşk mesajları büyük ilgi görüyor. Sevgililer Günü mesajları, duygusal aşk sözleri, kart notlarında ve hediyelerin yanında sıklıkla tercih edilebiliyor. İşte sevgiliye, eşe, nişanlıya en güzel, resimli, duygusal, romantik Sevgililer Günü mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 23:52 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sevgililer Günü resimli mesajları... Sosyal medya kullanıcıları, Sevgililer Günü mesajları seçerken kişisel ve özgün ifadeleri tercih ediyor. Romantik Sevgililer Günü mesajları yazarken samimi bir dil kullanmak, kısa ama etkileyici cümleler kurmak ve duyguları net bir şekilde ifade etmek önem taşıyor. En güzel Sevgililer Günü mesajları, kısa ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları ve etkileyici aşk mesajları, milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve hediye notları...

        2

        RESİMLİ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

        Sevgililer Günü'nde yüreğim seninle dolu, aşkın en güzel melodisiyle çalıyor kalbim. Gözlerim seninle parlıyor, ruhum seninle dans ediyor. Seni seviyorum, hayatımın en değerli varlığı.

        Sevgililer Günü'nde seninle geçirdiğim her an, bir masalın içinden gelmiş gibi. Seninle her anı dolu dolu yaşamak, hayatı anlamlandırmak gibidir. Seninle her şey daha güzel, daha anlamlı. Seni seviyorum.

        Gözlerim seninle parlıyor, kalbim seninle atıyor. Seninle Sevgililer Günü, her zaman özel ve anlamlı olacak. Seni çok seviyorum.

        3

        Sevgililer Günü'nde kalbimin tek sahibi, gözlerimin nuru seninle. Seninle geçen her an, sonsuz bir aşkın içinde kaybolmak gibi. Seni seviyorum, seninle olmak benim için bir ayrıcalık.

        Sevgililer Günü'nde seninle birlikte olmak, tıpkı masal kahramanlarının sonsuz aşklarını yaşamak gibi. Seninle her an, bir ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcı gibi. Seni seviyorum, seninle her şey daha güzel.

        4

        KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

        Sevgililer Günü'nde seninle birlikte olmak, hayatımın en büyük hediyesi. Seni seviyorum ve seninle geçirdiğim her anı özel kılıyorum.

        Gözlerim seninle parlıyor, kalbim seninle atıyor. Seninle Sevgililer Günü, her zaman özel ve anlamlı olacak. Seni çok seviyorum.

        Sevgililer Günü'nde seninle birlikte olmak, tıpkı en güzel rüyanın gerçekleşmesi gibi. Seninle her an, sonsuz bir aşkın içinde kaybolmak gibidir. Seni seviyorum, seninle her şey daha anlamlı.

        5

        Seninle Sevgililer Günü, sadece bir günde değil, her günümde yaşadığım bir güzellik. Seninle her anı değerli, her anı özel. Seni seviyorum.

        Sevgililer Günü, seninle geçirdiğim her anı hatırlamak ve seninle birlikte daha nice güzelliklere yelken açmak için bir fırsat. Seninle her şey daha anlamlı, daha güzel. Seni çok seviyorum.

        6

        KADINA VE ERKEĞE UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

        Sevgilim, hayatımda senin gibi biri olduğu için ne kadar şanslı olduğumu her gün yeniden fark ediyorum. Seninle geçirdiğim her an, kalbimin daha da dolup taşmasına neden oluyor. Seninle olmak, beni her anlamda mutlu ediyor. Seninle geçirdiğim her gün, benim için bir hazine değerinde. Seninle yaşadığımız anılar, ömrüm boyunca unutmayacağım en değerli hazinelerim.

        Sevgililer Günü'nde seninle geçirdiğim her an, birbirinden değerli mücevherlerle süslenmiş bir kolye gibi. Seninle her şey, bir başka anlam kazanıyor. Seni seviyorum, seninle olmak her şeye değer

        7

        EN DUYGUSAL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

        Sevgilim, seninle geçirdiğim her gün benim için bir armağan. Senin varlığın, hayatıma getirdiği anlamı her geçen gün daha da derinlemesine hissediyorum. Seninle yaşadığım her an, kalbimde sonsuza kadar sürecek bir iz bırakıyor. Seninle birlikteyken, her şey daha güzel, daha anlamlı ve daha değerli geliyor bana. Senin sevginle dolu bir hayatı paylaşmak, benim için en büyük mutluluk kaynağı.

        Sevgililer Günü, seninle geçirdiğim her anı hatırlamak ve seninle birlikte daha nice güzelliklere yelken açmak için bir fırsat. Seninle her şey daha anlamlı, daha güzel. Seni çok seviyorum.

        8

        Bugün yine seni düşündüm ve içimdeki sevgi dalgaları hiç dinmedi. Senin varlığın, hayatıma getirdiği güzelliklerin en büyüğü. Seninle her anım, bir masal gibi geliyor bana. Seninle geçirdiğim her saniye, hayatıma anlam katıyor. Seninle olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve seninle birlikte olmak benim için en büyük hazine. Seni çok seviyorum hayatımın aşkı.

        9

        Bugün yine gözlerimi açtığımda, senin varlığınla dolu bir dünyada olduğumu gördüğüm her an, sanki zaman durmuş gibi hissettiriyor. Kalbim seninle dolup taşıyor, seninle geçirdiğim her anı sonsuza kadar hatırlayacağımı biliyorum. Senin sevginle aydınlanan bir dünyada olmak, benim için en büyük mutluluk kaynağı. Seni sevmek, benim için yaşamın anlamını bulmaktan daha fazlası. Seninle her şey daha güzel, daha anlamlı ve daha değerli.

        10

        Sevgilim, seninle olan her an, bir masalın içindeymişim gibi hissettiriyor. Seninle birlikteyken, her şey daha güzel, daha anlamlı ve daha coşkulu geliyor. Gözlerin, içinde sonsuz bir aşk barındırıyor ve seninle birlikte olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu hissettiriyor. Kalbim, senin sevginle dolup taşıyor ve seninle geçirdiğim her an, bir hazine gibi değerli. Seni seviyorum, seninle olan her şey benim için büyük bir armağan.

        11

        EN ANLAMLI VE ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

        Aşk, bir puzzle'ın eksik parçalarını bulmak gibi; seninle her anımızda eksik parçaları bulup tamamlıyorum. Seninle olan her an, bu puzzle'ın en güzel resmini oluşturmak gibi, kalbimi dolduruyor.

        12

        Senin sevgin, şafak sökerken gökyüzünde parlayan en güzel yıldız gibidir; gecenin karanlığını aydınlatan ve yönümü bulmama yardımcı olan bir ışık kaynağıdır. Sevgililer Günü'nde, seninle olan her an, o yıldızın ışığında yolumu bulduğum bir yolculuk gibi

        13

        Seninle birlikteyken, her şey daha anlamlı, daha güzel, daha parlak geliyor. Senin sevgin, beni her daim sarıp sarmalayarak içimi ısıtıyor ve ruhuma huzur veriyor. Gözlerinde kaybolduğumda, dünyanın tüm sıkıntıları bir anda unutuluyor ve yalnızca seninle doluyor her yanım. Seni seviyorum, günümüz kutlu olsun.

        14

        Sevgilim, seninle olan her an, aşkımızın ne kadar büyük olduğunu ve hayatımı ne kadar güzelleştirdiğini hissettiriyor. İçimdeki sevgi, seninle birlikte büyüyerek sonsuzluğa uzanıyor. Seninle her an, benim için bir armağan, bir nimet. Gözlerindeki ışık, ruhuma huzur veriyor ve beni sonsuz bir mutlulukla dolduruyor. Seni seviyorum, seninle olmak her şeye değer.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"