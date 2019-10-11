14'üncü ölüm yıldönümünde anıldı

Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Attilâ İlhan için ölümünün 14'üncü yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir anma etkinliği düzenlendi.

Habertürk'ten Emine Yaren Gençer'in haberine göre şiir ve şarkılarla anılan İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık, dayısının şiirlerini okurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ve Kadıköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen anma töreni Attila İlhan'ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterimleriyle başladı. Gazeteci, yazar Zeynep Oral'ın, Attilâ İlhan'ın kişiliği, sanat ve dünya görüşü hakkında yaptığı konuşmanın ardından Kerem Alışık ve Şenay Gürler Attila İlhan'ın en sevilen şiirlerini seslendirdi. Şehitlerin de anıldığı gece sanatçı Ferhat Göçer'in şarkılarıyla son buldu.