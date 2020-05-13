14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - YOZGAT

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Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda gönüllerince eğlenmeye başladı.Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını söyledi.Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini ifade eden Ertuğrul, "Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz." dedi.Selin Ertuğrul (10) da paten kaymayı çok özlediğini ifade etti.Uzun zamandır dışarı çıkamadıkları için paten kaymayı unuttuğunu ifade eden Ertuğrul, "Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum." diye konuştu.Sena Ertuğrul (10) ise bu sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.