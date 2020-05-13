14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - NEVŞEHİR

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Nevşehir'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar ise uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.Parklarda oyun aletlerinde doyasıya eğlenen çocuklar, sokak aralarında bisikletle gezdi.Çocuklardan Fatma Zehra Bilgen, haftalardır evde kaldıktan sonra dışarı çıkabilmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.Çocuklar için dışarıda kalma izninin daha uzun olmasını isteyen Bilgen, "Okullar tatil edildiğinden beri evdeydik. Bugün dışarı çıkıp bisiklet sürdük, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evde de oyun oynuyoruz ama dışarısı çok daha eğlenceli." dedi.Parktaki oyunların evdekilerden çok daha keyifli olduğunu dile getiren Ayşenur Bilgen ise virüsle mücadele sürecinin bir an önce sona ermesini dilediğini söyledi.