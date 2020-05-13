14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MARDİN

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Kentin özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Parkta ailesiyle oynayan 12 yaşındaki Emin Açılay, yaklaşık 2 aydan sonra ilk kez sokağa çıktıklarını söyledi.Arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini kaydeden Açılay, " en çok futbol oynamayı özledim. Dışarı çıktığım için mutluyum." Dedi.6 yaşındaki Erhan Çelik, evde olduğu süre içerisinde ailesiyle oyunlar oynadığını ancak sokakları, parkları da çok özlediğini söyledi.Çelik, şöyle dedi:"Evde oyun oynuyorum, bazen televizyon izliyorum. Bazen de babamla oyun oynuyoruz. Keşke birkaç gün olsaydı daha çok sevinirdim. Ama bir gün de güzel. Yine de çok mutluyum dışarı çıktığım için. Dışarıya çok seviyorum"11 yaşındaki Furkan Sezik de sokakta oyun oynamayı çok özlediğini kaydederek, kurallara uygun bir şekilde oyun oynayıp evine gideceğini anlattı.