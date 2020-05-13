14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı (2) - SAMSUN

AA

Samsunun Havza İlçesinde aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.Havza’da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.