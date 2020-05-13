14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - HATAY

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.Hatay'da da 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.Saat 11.00'den itibaren 15 Temmuz Mili İrade Parkı'na gelmeye başlayan çocuklar, maskelerini takıp oyunlar oynadı. Kimi bisiklet süren kimi de arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun oyun oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.