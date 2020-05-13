14 yaş ve altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı - GİRESUN

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Giresun'da çocuklar, sokakta oynamanın tadını çıkardı.Gençlik Merkezi'nde kızıyla vakit geçiren Pelin Kılıç Köylü, çocuklar için getirilen serbestliği, kurallara uyulması halinde olumlu bulduğunu belirterek, "Çocuklar evde ne yapacaklarını şaşırdı açıkçası. Arkadaş özlemi, sosyal ortam özlemi vardı. Bugün sokağa çıkmak onlar için iyi oldu." dedi.Köylü'nün kızı Nükhet Köylü de sokağa çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Evde çok sıkılmıştık, yapacak hiçbir şey bulamıyorduk. Gün boyunca ailemizle beraber gezdik, biraz eğlendik, bugün bizim için iyi oldu." ifadesini kullandı.