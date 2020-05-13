14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - KONYA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.Konya'da 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra parklara akın etti.Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara aileleri de eşlik etti.Maske taktıkları görülen çocuklar doyasıya eğlendi.