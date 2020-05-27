14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kocaeli'de yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

AA

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

- Nevşehir

Nevşehir'de de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Nevşehir Belediyesi de kentteki çocuk parklarında etkinlik düzenledi. Belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında palyaçoların da bulunduğu ekipler, eğlendirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Kırşehir

Kırşehir'de, yeniden sokağa çıkan çocuklar parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Mahalle aralarındaki Masal Park, Gazi Parkı, İkizarası Kent Park ve Hılla Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.

Gazi Parkı'na ağabeyiyle gelip burada bisiklet süren 10 yaşındaki Yakup Koçyiğit, bayramda dışarı çıkamasa da bugün gönlünce eğlenme imkanı bulduğunu belirtti.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma izninden önce parkları dezenfekte etti.

- Kayseri

Kayseri'de de 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince eğlendi.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların bisiklete bindiği gözlendi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

- Niğde

Niğde’de de sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti.

Aşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki Kızıl Elma Parkı'na gelen çocuklar bisiklete bindi, basketbol oynadı, paten kaydı, kaydırak ve salıncaklarda doyasıya eğlendi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de de çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşıyor.

Çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen bazı çocuklar ise aileleriyle güvercinlere yem bıraktı.

,Serhat Zafer,Muhammet Fatih Gökmen,Behçet Alkan,Abdullah Özkul,Ergün Haktanıyan