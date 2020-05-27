14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - SİVAS

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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