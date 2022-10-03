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14 yaşında isyan eden şehzade önce kör edildi sonra idam edildi! İşte Şehzade Savcı Bey'in trajik hikâyesi

1.Murad'ın üç oğlundan biri olan Şehzade Savcı Bey, babasına isyan ettiğinde 14 yaşındaydı. Her zamanki gibi padişah gölge kabul etmedi ve en sonunda oğlunu boğarak idam ettirdi.

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  • 14 yaşında isyan eden şehzade önce kör edildi sonra idam edildi! İşte Şehzade Savcı Bey'in trajik hikâyesi

    Şehzade Savcı Bey, 1362 yılında; 1.Murad'ın üç oğlundan biri olarak dünyaya geldi. Halk tarafından çokça sevilen Savcı Bey, Bursa sancağında görevliydi.

    Kardeşlerinden Şehzade Beyazid Kütahya'da,  Yakup Çelebi Karesi de Bursa'nın başka bir bölgesinde sancağa çıkmıştı.
  • 14 yaşında isyan eden şehzade önce kör edildi sonra idam edildi! İşte Şehzade Savcı Bey'in trajik hikâyesi

    14 YAŞINDA KENDİSİNİ SULTAN İLAN ETTİ

    Savcı Bey, babası 1.Murad seferdeyken ona isyan etti ve ayaklanma başlattı. Savcı Bey, o sırada Bizans İmparatorluğu'nun başında olan V.İoannis'in büyük oğlu Andronikos'tan cesaret almıştı.

    İki şehzade birbirinden güç alarak, babalarına karşı bir taht isyanı çıkardı. Ancak; Savcı Bey bu ayaklanma için çok gençti, kendisi henüz 14 yaşındaydı! Bu onu durdurmadı ve kendisini Sultan ilan edip, adına hutbe okuttu.
  • 14 yaşında isyan eden şehzade önce kör edildi sonra idam edildi! İşte Şehzade Savcı Bey'in trajik hikâyesi

    ÖNCE YENİLDİ SONRA KÖR EDİLDİ

    Savcı Bey, hem Osmanlı askerlerinden oluşan ordusunu hem de Bizanslı Andronikos'un ordusuyla babası 1.Murad ile savaştı ancak yenildi. 

    Savcı Bey Dimetoka'ya kaçtı ve orada yakalandı. Babası Savcı Bey isyanından çok etkilendiği için önce onun gözlerine mil çektirme cezası uygulattı. Aynı ceza Bizans İmparatoru V. İoannis tarafından Andronikos'a da uygulandı.
  • 14 yaşında isyan eden şehzade önce kör edildi sonra idam edildi! İşte Şehzade Savcı Bey'in trajik hikâyesi

    Ancak; cezanın yeterli gelmediği Savcı Bey, taht hayallerinden vazgeçmedi. Ancak; bu defa 1.Murad affetmedi ve şehzadesini boğdurdu. Henüz 14 yaşında olan Şehzade Savcı Bey'in kısa hayatı böylece tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.

    Fotoğraf: 1.Murad'ın türbesi

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