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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğa ölesiye dayak

        14 yaşındaki çocuğa ölesiye dayak

        Bursa'da 16 ve 17 yaşındaki iki genç, 14 yaşındaki çocuğu darp etti. Saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:34
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        14 yaşındaki çocuğa ölesiye dayak
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğu darp ederek ağır yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı.

        Fotoğraf: İHA

        TUTUKLANDILAR

        Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

        Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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