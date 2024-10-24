14 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir iş yerinde, kazara ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar 14 yaşındaki Muammer Samet Karaoluk'a isabet etti. Karaoluk, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesi Eski Sanayi Sitesi 618. Sokak'taki bir iş yerinde 14 yaşındaki Muammer Samet Karaoluk'un av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karaoluk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili 21 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.
S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibine ait ruhsatlı av tüfeğini Karaoluk'a gösterdiği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.