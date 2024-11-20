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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 tutuklama

        Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:46
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        14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 tutuklama
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        İHA'nın haberine göre; Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki Samet K. ve yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Attal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        14 yaşındaki Salim Attal

        Olayla ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Cinayet Büro Amirlikleri polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, yaptıkları çalışmada cinayete karışan ve bağlantıları oldukları tespit edilen 11 kişiyi, gece saatlerinde gözaltına aldı, 2 kişi tutuklandı.

        OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre; polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan çocuk yaştaki kişilerin tamamı adli makamlara sevk edildi. G.Y. ve onunla birlikte hareket etiği belirlenenlerden M.G.(14), N.T.(14), U.D.(15) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.Y. ve Ö.A.(16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruptaki diğer kişiler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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