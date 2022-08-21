Kayıp çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cansız bedeni kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Arap'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
BÖLGEYE AFAD VE AKUT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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