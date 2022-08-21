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14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı’nda cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde kayıp çocuğu aramaya yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı’nda cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı
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AA

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cansız bedeni kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Arap'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

BÖLGEYE AFAD VE AKUT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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