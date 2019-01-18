Yangın, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesinde bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcılardan çıktığı söylenen yangında evde bulunan 45 yaşındaki Nuray Çalıkuşu isimli hasta kadın mahsur kaldı. Mahallede oynayan çocuklardan Batuhan Seymen’in kardeşi yangını fark ederek ağabeyine haber verdi.



İHA'nın haberine göre yangını öğrenen 14 yaşındaki Batuhan Seymen koşarak olay yerine geldi. İçeride mahsur kalan kadını duyan Batuhan, evin kapısını kırarak içeri girdi. Dumanların içerisinden Nuray Çalıkuşu’nu sırtına alan genç, hasta kadını yangından çıkardı. Öte yandan İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri hasta kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.



"KADIN YAŞLI VE YATALAKTI, SIRTLAYIP ÇIKARDIM"



Hasta kadını sırtına alıp dışarı çıkararak yanmaktan kurtaran 14 yaşındaki Batuhan Sekmen, “Ben yukarıdaki mahalledeydim. Kardeşim geldi ‘Komşunun evi yanıyor’ dedi. Ben de kapıyı kırdım içeri girdim. Isıtıcıdan yanmıştı. Kadını oradan sırtladım çıktım. Sırtıma aldım çıkardım. Kadın yaşlı ve yatalaktı. Hastaydı” dedi.