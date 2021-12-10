İlk kez bu kadar yükseğe tırmandığını ifade eden Arman, mutluluğunu yanındaki dağcılarla paylaştı. Bazı etaplarda zorlandığını kaydeden Muhammed Arman, "Hayatımda en heyecanlı günümdü bugün. Bugüne kadar çıktığım en yüksek dağın zirvesindeyim. Bana bu günü yaşattıkları için sporcu ağabeylerime teşekkür ediyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Sırada Ağrı Dağı var" dedi.