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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki öğrenci bıçaklandı

        14 yaşındaki öğrenci bıçaklandı

        Adıyaman'da Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda iki öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:42
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        14 yaşındaki öğrenci bıçaklandı
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        Adıyaman’da bir ortaokul öğrencisi, okul içerisinde başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

        Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

        Fotoğraf: İHA

        İddiaya göre, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

        Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.V. isimli öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan A.V., isimli öğrenciyi bıçaklayan diğer öğrencinin de kaçtığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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