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        Haberler Dünya 142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti

        142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti

        Dışişleri Bakanlığı, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:28
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        142 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a geçti
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

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        Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptılar." ifadesini kullandı.

        Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #türkiye
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