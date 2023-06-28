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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1453 atık parçadan hayalindeki motosikletin maketini yaptı

Motor ustası Murat Çetin, araçlardan çıkan 1453 atık parçayı kullanarak küçük yaşlardan bu yana sahip olmayı hayal ettiği motosikletin maketini yaptı

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AA
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi'nde motor ustalığı yapan 49 yaşındaki Murat Çetin, iş yerinde araçlardan çıkan hurda LPG tankı, buji, cıvata, zincir, amortisör, salıncak, z-rot, kürek, makas, şarj dinamosu ile elektrik ve mekanik aksamdan oluşan 1453 parçayı biriktirdi.
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    AA'nın haberine göre Çetin, 5 ay süren çalışma ile çocukluğundan beri sahibi olmayı hayal ettiği motosikletin 450 kilogram ağırlığındaki maketini oluşturdu.
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    MÇ81 ismini verdiği maketi sosyal medya hesabından tanıtan Çetin'in takipçileri, orijinal görünümü dolayısıyla ilk başta gerçek zannettikleri ürünle iş yerine gelip fotoğraf çektiriyor.
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Çetin, öte yandan atıklardan ürettiği figür, robot maketler ve heykelleri, kurumların 'sıfır atık' projelerinde vatandaşların beğenisine sunarak farkındalık oluşturuyor.

     
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    ZİHNİNDE YAPTIĞI TASARIMLARLA ATIKLARI DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

    Çetin, biriktirme süreciyle toplamda 9 aylık çalışma sonucu hayalindeki motosikleti eser haline getirdiğini söyledi. 
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Topladığı atık parçalardan tamamen hayal ürününün ortaya çıktığını anlatan Çetin, "1,40 metre boyundaki motosikleti, iş yerimizde hurdaya ayrılan parçalardan yaptım. Güzel bir görüntüsü oldu" diye konuştu.
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Çalıştığı serviste kelimenin tam anlamıyla 'sıfır atık' projesini uyguladıklarına dikkati çeken Çetin, motorun maketine Murat Çetin ve Düzce plakası 81'in birleşimi olan 'MÇ81' ismini verdiğini kaydetti.

     
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Çetin, sosyal medyadan eserini tanıttığında özellikle yabancıların sürekli sorular sorduğunu belirterek, "Böyle bir motosiklet gerçekte yok, tamamen hayal ürünüm. Türkiye'de birçok firma fiyat sorup almak istedi. Öncelikle sergileyeceğim sonra satışını düşünebilirim" diye konuştu.

     
  • 1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

    Yaklaşık 5 aylık süreçte ürünün meşakkatli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Çetin, "Öncesinde parçaların hurdaya ayrılması var. Bu, tamamen kafamda tasarlamam gereken bir durum. Parçalar çıktığında nereye ne monte edeceğimi görüyorum. Bunu evrak üzerinde değil kafamda tasarlıyorum" ifadesini kullandı.

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