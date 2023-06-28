1453 atık parçayı birleştirdi... 450 kilogramlık maket yaptı

Yaklaşık 5 aylık süreçte ürünün meşakkatli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Çetin, "Öncesinde parçaların hurdaya ayrılması var. Bu, tamamen kafamda tasarlamam gereken bir durum. Parçalar çıktığında nereye ne monte edeceğimi görüyorum. Bunu evrak üzerinde değil kafamda tasarlıyorum" ifadesini kullandı.