15-20 yaş grubu gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı - KAYSERİ

AA

Kentin park ve bahçelerine giden gençler, uzun süredir görüşmedikleri arkadaşlarıyla özlem giderdi.Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, bazıları da parklar da yürüyüş yaptı.Maske takmayan gençler, parklardaki bekçiler tarafından uyarıldı. Polis gençlerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.Arkadaşlarıyla Talas ilçesindeki bir parkta buluşan Elif Küçükçakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 gündür evde olduğunu söyledi.Evde günlerinin ders çalışarak geçtiğini anlatan Küçükçakmak, "Arkadaşlarımla mesajlaşıyorum ve ders çalışıyorum. Bugün onlarla buluşup gezeceğiz. Ama dışarıda da tedirgin oluyor insan." dedi.