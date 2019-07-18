15. Bodrum Müzik Festivali için geri sayım başladı

22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Bodrum Müzik Festivali için geri sayım başladı.

Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Olten Filarmoni Orkestrası

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirler maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak.

AÇILIŞ KONSERİ: BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI, NİL VENDİTTİ VE FAZIL SAY

Bodrum Müzik Festivali, 22 Ağustos Perşembe günü 20.30’da, Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik edeceği konserle açılıyor.

Bilkent Senfoni Orkestrası

Bodrum Müzik Festivali’nin gelişiminde büyük payı olan sanatçı, bu yıl festivalin Onur Ödülü’nün de sahibi olacak.

2009’da “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” ilan edilen BSO’yu açılış akşamında Nil Venditti yönetecek. Genç şef, gelecek sezon, Fazıl Say ile birlikte gerçekleştireceği konserde Camerata Salzburg’u yönetecek. Fazıl Say’ın engin deneyimiyle, Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın dinamizminin birleştiği Açılış Konseri, festivalin başladığının müjdesini yayacak.

BİR PRÖMİYER: UMUT SENFONİSİ (FAZIL SAY)

23 Ağustos Cuma günü 21.00’de, D-Marin Turgutreis’te; Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Bilkent Senfoni Orkestrası bu konserde İspanyol çellist Pablo Ferrández’e repertuvarın en önemli yapıtlarından biri olan Dvořák’ın Çello Konçertosu’nda eşlik edecek. Fazıl Say’ın yoğun bir çalışmanın ardından dinleyicileriyle buluşturduğu 4. Senfonisi “Umut”, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendirilecek.

Pablo Ferrández

BİR TANGO AKŞAMI: DÜNYA TANGOLARI BODRUM MÜZİK FESTİVALi'NDE

Virtüözitesi ve enstrümanına getirdiği derinlikle, “akordeonun prensesi” unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova, müziğe getirdiği yeni yorumuyla klasik dünyasında adından çokça söz ettiriyor. Sanatçı, Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü ile 24 Ağustos Cumartesi günü 21.00’de içlerinde dünya tangolarından oluşan bir gecede buluşuyor.

KARSU İLE SENFONİK BİR AKŞAM

25 Ağustos, Pazar 21.00’de festivalin son akşam konserinde ise, Karsu, İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya geliyor. Sanatçı şimdiye kadar, Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler verdi. Şimdi de Bodrum Müzik Festivali’ne ilk kez konuk oluyor ve kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser vermeye hazırlanıyor.

SABAH KONSERLERİ

Bodrum Müzik Festivali, Sabah Konserleri’nde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırlıyor. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her sabah saat 7.00’de, Şevket Sabancı Parkı’nda gerçekleşecek olan Sabah Konserleri’nde başarılı genç müzisyenlerle keyifli bir dinleti müzikseverleri bekliyor.

GÜNBATIMI KONSERLERİ

Festival 15. yılında Günbatımı Konserleri’yle Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Quartet Parantez ve Faruk Kalaycı’yı 23-25 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşturuyor. Günbatımı Konserleri’nde Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez ve eğitimine Moskova Çaykovski Konservatuvarı’nda devam eden, umut vadeden başarılı piyanistimiz Faruk Kalaycı ilk kez bir araya geliyorlar. Serinin son konseri ise 20.30’da Zai Bodrum’da gerçekleşecek; bu konserde akordeon sanatçısı Sidorova, oyuncu Mert Fırat’la aynı sahnede, Rus edebiyatının atmosferini Bodrum’a taşıyacak…

GECE KONSERLERİ

Gece Konserleri'nin ilkinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer alıyor. Gece Konserleri’nin ikincisi ise 24 Ağustos’ta: Mert Fırat’ın Sabahattin Ali öykülerini seslendirdiği geceye, müzik kâşifi Korhan Futacı saksafonuyla ayrı bir renk katacak. 25 Ağustos tarihli Gece Konserleri’nin sonuncusu ise, Jess Gillam ve başarılı piyanistimiz Zeynep Özsuca’yı buluşturuyor.

Jess Gillam