15. Dergi Günleri yarın Taksim'de başlıyor

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "15. Dergi Günleri" yarın Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde başlayacak.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bu sene ulusal ve uluslararası dergilerin yanı sıra edebiyat, gençlik ve okul dergileri, fanzinler, online yayınlar, kurum ve kuruluşların kültürel içerik üreten dergileri yer alacak.

Etkinlik kapsamında 4 gün boyunca söyleşiler, paneller, buluşmalar, atölyeler ve seminerler düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, Dergi Günleri'nin 15 yıldır kesintisiz devam eden önemli bir kültür buluşması olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dergi günleri gençlerin dünyasında önemli ve olumlu izler bırakıyor. Her sene yeni hayat bulan dergilerimiz oluyor. Birer ocak/okul olarak gördüğümüz dergilerin yaşaması yeni kalemlerin yetişmesi açısından son derece ehemmiyetlidir. Dünyada örneği olmayan bu dergi buluşmalarının kıymetini bilmenin ve destek olmanın kültürel sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Dergi Günleri'nin yeni dergilerin filizlenmesine zemin hazırlayacağını ümit ediyorum."