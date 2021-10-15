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15 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? Son dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor

Hafta ortasında güncel koronavirüs vaka sayılarının 33 bini geçmesi koronavirüs tablosunun araştırılmasına neden oldu. Türkiye'nin 24 saat içinde kaydedilen vaka ve vefat sayılarının yer aldığı tablo her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. 15 Ekim korona vaka sayısı ne? 15 Ekim güncel koronavirüs tablosu açıklanıyor...

15 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? Son dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı yeniden 30 bine geriledi. İşte merak edilenler...

15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

15 Ekim Cuma güncel vaka ve vefat sayıları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KOROBAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI NE?

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

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