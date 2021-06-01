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15'inci 'eTürkiye Ödülleri' sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, düzenlenen “15'inci eTürkiye (eTR) Ödülleri”, sahiplerini buldu. Devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte, birden çok kategorinin kazananları açıklandı

15'inci 'eTürkiye Ödülleri' sahiplerini buldu
HABERTURK.COM

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Enocta sponsorluğunda düzenlenen “15. eTürkiye (eTR) Ödülleri”, 1 Haziran 2021 Salı günü, çevrim içi törenle sahiplerini buldu. eTR ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "e-Devlet yaklaşımından dijital devlet yaklaşımına geçmek için kamu sektörü verilerinin etkin kullanımı gerekmektedir. Verilerin güvenli ve yasal bir şekilde paylaşımının sağlanması, çalışma ortamları ve standartlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır" dedi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE POTANSİYELİMİZ FAZLA'

Etkinlikte bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de, Covid 19 salgınının, tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardığını söyledi.

Kaslowski, "Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe kat etme potansiyelimiz var. Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle, bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmaz. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enocta CEO su Ahmet Hançer de, "Kamudaki başarılı dijital dönüşüm uygulamaları, herkes için ilham ve rol model olacaktır. Kamunun dijital dönüşümde itici gücü, bu alanda yatırımların, beceri gelişiminin önünü açacaktır" diye konuştu.

23 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu “eTR Ödülleri”nde 23 projenin, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandığı bildirildi.

Finale kalan projeler akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.

- Kamudan İş dünyasına eHizmetler Kategorisi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TSE 360 Projesi

- Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi:
Sağlık Bakanlığı-Hayat Eve Sığar (HES)

- Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi:
İçişleri Bakanlığı-Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)

- Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi:
Artvin Belediyesi-Biz Burdayız (SMARTviN)

- Orta Ölçekli Belediye Kategorisi:
Kadıköy Belediyesi-Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması

- Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Askıda Fatura

Verilen bigiye göre, önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından “En İyi Gelişim Gösteren Proje” Ödülü, Orman Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu Projesi’ne (ORDEP) verildi.

15. eTR ödülleri Yürütme Kurulu Özel Ödülü’ne ise bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkileyen pandemi süresince çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Sağlık Bakanlığı’nın projelerinden “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” layık görüldü.

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