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HaberlerGündem3. SayfaSokağa çıkma yasağını 15 kez delen kadın fenomen oldu! - Haberler
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15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım

Bayramın ikinci günü Antalya’da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadın pes dedirtti. 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini söyleyen kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, “1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko’yum ben, markayım” dedi.

Sokağa çıkma yasağını 15 kez delen kadın fenomen oldu! - Haberler
15'inci kez ceza yedi! Şimdi fenomen oldu!
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İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları araçtaki iki kadının sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini anlayınca, cezai işlem uygulamak üzere araçtan indirdi. Araçtan inen kadınlar, kısıtlamayı ihlal ettikleri yetmezmiş gibi söyledikleri sözlerle de pes dedirtti. Kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini belirterek pişman olmadığını söyledi.

"PARAM ÇOK SAVURMAK İSTEDİM"

Kısıtlama ihlali yapan Hilal Bayko, “Meşhur olalım sizin sayenizde. Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Gezmek için dışarı çıktım. Evde çok sıkıldım, gezeyim dedim. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim. Sonra polisler beni tuttu, şimdi cezai işlem yapıyorlar. Umurumda mı? Değil. Güzel bir ceza mı? Çok güzel. Çünkü ödemeyeceğim. Tüm mal varlığım kardeşimin üzerine, o yüzden hiçbir ödeme yapmayacağım. 1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko’yum ben, markayım. Yedik cezaları gidiyoruz. Dışarı çıkacak mıyım? Yine çıkacağım, yine çıkacağım” diye konuştu.

"ALLAH SONUMU HAYRETSİN"

Hilal Bayko’nun aksine araçta olan diğer kadın Günal Kansova ise pişman olduğunu söyleyerek, “Vallahi pişman oldum. Benim şansıma peş peşe geldi. Daha önce de altın kaybettim, bugün de ceza yedim. Allah sonumu hayır etsin” şeklinde konuştu.

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