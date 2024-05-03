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        Haberler Gündem 15 kent için 'sarı alarm' verildi! 3 Mayıs 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak?

        15 kent için 'sarı alarm' verildi! 3 Mayıs Cuma hava nasıl olacak?

        Yurt geneli 3 Mayıs Cuma sağanak yağışlı havanın etkisine giriyor. Bu kapsamda 15 kent için 'sarı alarm' verilirken sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunuldu. İşte Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; 3 Mayıs 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 01:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:45
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 15 kent için "sarı" alarm verirken, fırtına uyarısı geldi. Peki, "3 Mayıs 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak?" İşte 3 Mayıs 2024 Cuma son hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN (3 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün sağanak yağışlı ve kapalı. Sıcakıklar 17 derece civarında seyredecek.

        Ankara da sağanak yağışlı olacak. Kapalı bir gökyüzü altında sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.

        İzmir ise çok bulutlu olacak. Bulutlu bir güne rağmen sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

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        BUGÜN (3 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de bir süredir etkisinde kaldığımız yağmurlar, haftanın son gününde de kendisini gösterecek. Sadece Ege ve Akdeniz'in bir kısmı yağışsız olacak ancak kalan şehirlerde hava yağmurlu.

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